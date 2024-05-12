Шансы «Сочи» на прямой вылет из РПЛ оцениваются в 98,1%

«Сочи» в воскресенье разгромил «Пари НН» в родных стенах с крупным даже для тенниса счётом 6:1. Команда Роберта Морено ещё может избежать вылета из Премьер-лиги, но ситуация сверхсложная. Сочинцам в оставшихся двух матчах нужно обыгрывать «Краснодар» и «Рубин» и надеяться на благоприятные для себя результаты других команд.

Между тем, аналитики из Opta просчитали шансы «Сочи» избежать прямого вылета. Они измеряются 1,9%. Шансы сочинцев финишировать на последнем месте оцениваются в 82,6%, а на предпоследнем – в 15,5%. Суммируем и получаем шансы «Сочи» вылететь из РПЛ напрямую в 98,1%.