Камоцци не верит в чемпионство «Краснодара»

Итальянский менеджер Франко Камоцци оценил шансы «Краснодара» в борьбе за чемпионство в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Краснодару» будет тяжело с Мусаевым стать чемпионом, у команды очень мало шансов. Увольнение Ивича — огромная ошибка руководства», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

После 28 туров кубанский клуб занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке «быков» 50 набранных очков. Отставание команды Мусаева от лидирующего «Динамо» составляет три балла.

В оставшихся турах чемпионата России «Краснодар» встретится на выезде с «Сочи» и примет на своем поле «Динамо».