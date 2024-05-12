Летом «Пари НН» попрощается с рядом игроков

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о своей записи в телеграм-канале.

После крупного поражения «Пари НН» от «Сочи» (1:6) в 28-м туре чемпионата России Мелик-Гусейнов написал, что предстоящим летом планируется перезагрузка состава.

«Значит ли это, что летом клуб попрощается с рядом игроков? Да», — заявил Мелик-Гусейнов порталу «РБ Спорт».

По итогам 28 туров подопечные Саши Илича занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 29 баллов.

В следующем туре нижегородцы примут на своем поле ЦСКА. Игра 29-го тура РПЛ должна будет пройти 20 мая.