Полузащитник «Алании» Ибрагим Цаллагов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о чемпионской гонке и шансах его клуба на участие в переходном турнире.

- Считаете для «Алании» реальным еще побороться за переходный турнир?

- Как бы там ни было, нужно в каждом матче пытаться набрать максимум очков. Так что цель у нас одна – победа в каждом из оставшихся матчей.

- Насколько это реально?

- Против нас тоже выходят люди, но я считаю, что нам эта задача по силам. Конечно, соперники будут мешать нам это сделать.

- Как оцениваете завершающийся сезон в ФНЛ лично для себя?

- Думаю, что мог бы выступить лучше, как и каждый игрок. Но учитывая, что мы немного буксуем, считаю для себя этот сезон не совсем удовлетворительным. Кроме того, после десятого тура я надолго выбыл по травме. Этот момент тоже подкосил меня. Хорошо, что сейчас уже со здоровьем нет проблем.

- Следите за своими бывшими командами: «Зенитом» и «Динамо»?

- Я слежу не то что за бывшими командами, а за всем российским футболом. Тяжело сейчас не наблюдать за матчами, учитывая, какая интригующая чемпионская гонка получается в этом сезоне в РПЛ. Но я не хочу оценивать, кто как выступает. Просто смотрю футбол. Симпатии у меня только к своей команде.

- Хотели бы смены чемпиона?

- Пусть победит сильнейший.

- И кто сейчас является таковым?

- Пока «Динамо». Потому что в таблице идет выше. Но специально я не слежу за играми своих бывших команд, потому что много своих матчей, переездов. Надо своих соперников изучать. Но какие-то матчи я видел.

- Как оцениваете шансы «Зенита» на Кубок, учитывая, что предстоит ответный матч с ЦСКА, которому питерцы в прошлом туре чемпионата проиграли?

- В футболе каждый может обыграть каждого, и любой матч может завершиться как угодно.

- За кого будете болеть в финале Лиги чемпионов?

- За «Боруссию». «Реал» уже много всего выиграл. Мы видим, что в команде есть дух победителя, потому что она постоянно вытягивает матчи. Но в финале все равно буду болеть за немецкий клуб. Хотя в полуфинале я болел за «Реал».

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Елена Григорьевская