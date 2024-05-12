Морено хочет остаться в РПЛ в случае ухода из «Сочи»

«Сочи» в воскресенье разгромил «Пари НН» на своём поле со счётом 6:1. Команда Роберта Морено ещё может остаться в Премьер-лиге, но ситуация очень сложная – от зоны стыковых игр сочинцы отстают на шесть очков за два тура до финиша сезона.

В случае вылета из Премьер-лиги Морено может уйти из «Сочи». При таком раскладе испанский специалист хотел бы продолжить работу в чемпионате России, возглавив другую команду. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

В текущем чемпионате России «Сочи» остаётся сыграть против «Краснодара» и «Рубина». Команде Роберта Морено для сохранения прописки нужно выигрывать оба матча и надеяться на благоприятные результаты в играх конкурентов.