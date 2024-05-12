Морено: «У нас есть всё, чтобы выиграть у «Краснодара» и «Рубина»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Могли ли вы предположить, что матч закончится с таким счетом и таким превосходством вашей команды?

- Я всегда верю в свою команду, что мы можем в каждом матче победить. Конечно, не всегда удается побеждать с таким счетом. Он необычный. Но тем не менее, я считаю, что команда этого заслуживает, и она заслуживала этого и раньше, показывала это своей игрой, поэтому, конечно, мы довольны результатом.

- Те футбольные требования, которые вы предъявляете команде перед матчем, на сколько процентов сегодня выполнены, на 80%, 90%, 100%?

- В целом мои ребята справились. Конечно, по ходу матча нам пришлось вносить кое-какие коррективы и после первого тайма. Несмотря на то, что мы выигрывали, нам нужно было кое-что поменять в нашей игре. Мы внесли эти изменения, затем уже команда играла гораздо лучше. В целом я считаю, что мы заслужили эту победу. Поэтому смогли принести радость нашим болельщикам, и наши болельщики тоже отметили, что наша команда сегодня играла и выкладывалась полностью.

- Единственный шанс остаться - выиграть еще два матча подряд. Это больше вас собирает или тревожит и вносит нервозность?

- Я футбольный тренер. В футболе давление из-за результата - это вполне нормально. Что касается нас, мы профессионалы - тренеры и игроки. Футболисты все понимают, мы должны выигрывать оставшиеся матчи, у нас есть все, чтобы выиграть у «Краснодара» и «Рубина» в оставшихся матчах. Поэтому мы должны быть рады, потому что мы занимаемся тем, что нам нравится. У нас есть своя любимая работа, поэтому мы должны выложиться полностью в оставшихся матчах, чтобы победить.

- Если в оставшихся двух матчах будет такое судейство, как сегодня, оно вас устроит?

- Единственное, что я прошу от арбитров, чтобы они как можно меньше ошибались и хорошо выполняли свою работу, также справедливо судили в обе стороны. Поэтому, конечно, это тяжелая работа, я это все прекрасно понимаю. Мы выполняем свою работу, а они - свою. Я надеюсь, что если судейство будет без ошибок и справедливым в оставшихся матчах, то я этим буду доволен.