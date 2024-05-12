Илич: «Плохо сыграли первый тайм, поэтому решили что-то поменять»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Сочи».
- Что это было, что произошло сегодня?
- Прежде всего, хочу похвалить «Сочи». Мы пропускали голы, соперник посмотрел наши ошибки, в итоге имеем то, что имеем.
- Четыре изменения в перерыве матча - это ваша ошибка при выборе стартового состава? Или не ожидали, что футболисты как-то выключатся из игры?
- Мы плохо сыграли первый тайм и закончили его со счетом 0:2, поэтому решили что-то поменять. Мы пытались это сделать, но, к сожалению, пропустили глупые голы.
- То, что произошло сегодня, это тактическое, футбольное или психология, в голове?
- Всё.
- Как вы планируете дальше выходить из этой ситуации?
- Не знаю, у нас еще есть период до матча, будем работать. Посмотрим, что получится.
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