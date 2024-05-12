Илич: «Плохо сыграли первый тайм, поэтому решили что-то поменять»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Сочи».

- Что это было, что произошло сегодня?

- Прежде всего, хочу похвалить «Сочи». Мы пропускали голы, соперник посмотрел наши ошибки, в итоге имеем то, что имеем.

- Четыре изменения в перерыве матча - это ваша ошибка при выборе стартового состава? Или не ожидали, что футболисты как-то выключатся из игры?

- Мы плохо сыграли первый тайм и закончили его со счетом 0:2, поэтому решили что-то поменять. Мы пытались это сделать, но, к сожалению, пропустили глупые голы.

- То, что произошло сегодня, это тактическое, футбольное или психология, в голове?

- Всё.

- Как вы планируете дальше выходить из этой ситуации?

- Не знаю, у нас еще есть период до матча, будем работать. Посмотрим, что получится.