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Сутормин заявил, что у «Сочи» остались шансы на сохранение прописки в РПЛ

12 Мая 2024 • 21:44 Комментировать (1)
Сочи
...
Краснодар
18.05 19:00

Вингер «Сочи» Алексей Сутормин ответил на вопрос о том, остались ли шансы у команды на сохранение прописки в РПЛ.

«Конечно. Все абсолютно реально, и сегодняшний матч — лучшее тому подтверждение. Если будем играть так же ответственно, то сумеем решить задачу», — приводит слова Сутормина «Спорт-Экспресс».

В матче 28-го тура РПЛ «Сочи» разгромил на своем поле «Пари НН» со счетом 6:1, однако не смог уйти с последней строчки в турнирной таблице. На данный момент в копилке южан 23 очка, а отставание от зоны стыков составляет шесть баллов.

До конца сезона «Сочи» осталось сыграть с «Краснодаром» и «Рубином».

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Алексей Сутормин

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СОЧИ КРАСНОДАР
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
12 Мая 2024 в 21:59
ай воц кажный прызыв такой наивняк прыходиц.. А-ха-ха-ха! )))
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