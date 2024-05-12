Сутормин заявил, что у «Сочи» остались шансы на сохранение прописки в РПЛ

Вингер «Сочи» Алексей Сутормин ответил на вопрос о том, остались ли шансы у команды на сохранение прописки в РПЛ.

«Конечно. Все абсолютно реально, и сегодняшний матч — лучшее тому подтверждение. Если будем играть так же ответственно, то сумеем решить задачу», — приводит слова Сутормина «Спорт-Экспресс».

В матче 28-го тура РПЛ «Сочи» разгромил на своем поле «Пари НН» со счетом 6:1, однако не смог уйти с последней строчки в турнирной таблице. На данный момент в копилке южан 23 очка, а отставание от зоны стыков составляет шесть баллов.

До конца сезона «Сочи» осталось сыграть с «Краснодаром» и «Рубином».