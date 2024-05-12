Лещенко: «Если «Динамо» станет чемпионом, готов написать песню об этом»

Известный певец и поклонник московского «Динамо» Лев Лещенко высказался о возможном чемпионстве «бело-голубых».

«Меня одолевали сомнения, что доживу до чемпионства «Динамо». Если «Динамо» станет чемпионом, готов написать песню об этом событии», — приводит слова Лещенко Sport24.

За два тура до конца сезона подопечные Марцела Лички лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги, опережая идущий на втором месте «Зенит» на два очка.

До окончания нынешнего розыгрыша национального чемпионата «Динамо» осталось провести всего две игры — против «Крыльев Советов» и «Краснодара».