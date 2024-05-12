Марсело Алвес: «Уверен, что следующие два поединка мы также можем выиграть»

Лучший футболист встречи «Сочи» - «Пари НН» Марсело Алвес для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Что было в душе, когда выходили на эту игру и понимали, что сегодня может всё для команды закончиться?

- Мы в любом случае играли на победу, потому что нам уже нечего было терять, и мы знали это. Нужно было выходить и побеждать во всех оставшихся матчах. Мы это сегодня показали, также наша команда доказывает, что она хорошо работает на тренировках и заслуживает того, чтобы побеждать в каждом матче. Сегодня наконец удалось победить. Я уверен, что следующие два поединка мы также можем выиграть, а там уже посмотрим, поможет это нам спастись или нет.

- Ваша команда сильнее конкурентов в битве за выживание в Премьер-лиге?

- Мы доказывали в каждом матче, что у нас очень сильная команда. К сожалению, во многих поединках нам не удавалось победить, нам не хватало удачи, но мы заслуживали того, чтобы забить голы, чтобы победить и наконец-то набрать три очка. Поэтому мы доказываем, что у нас очень сильная команда. Надеюсь, продемонстрируем это и в оставшихся поединках дальше.

- Были, может быть, какие-то особенные слова от главного тренера или от партнеров, которые запали в душу, остались в памяти и помогли в правильном настрое на этот матч после тех неудач и тех потерянных очков?

- Мы не говорили друг другу ничего особенного, потому что каждый из нас знал, что нужно делать на поле. Мы продолжали все вместе играть, поддерживать друг друга на поле и вне поля. Мы это доказываем на каждой тренировке и в каждом матче тоже, что у нас очень сплоченная команда вместе с нашими тренерами, игроками и руководителями, которые все друг друга поддерживают. Сегодня мы это продемонстрировали. Я надеюсь, что в следующих двух матчах мы также сможем победить и показать, что мы сильнее.