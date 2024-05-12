Победа «Сочи» над «Пари НН» стала самой крупной домашней в этом сезоне РПЛ

Сегодня, 12 мая, «Сочи» принимал на своём поле «Пари НН» в рамках матча 28-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча между командами завершилась разгромной победой южан со счетом 6:1.

Данная победа стала самой крупной домашней в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. Напомним, ранее «Ахмат» обыгрывал на своем поле «Пари НН» (5:1), а «Крылья Советов» одолели «Ростов» с таким же счетом.

По итогам 28 туров «Сочи» остался на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 23 набранных очка. «Пари НН» располагается на 11-й строчке в РПЛ, набрав 29 зачетных баллов.