«Сочи» дома уничтожил «Пари НН» и оставил шансы на сохранение прописки в РПЛ

Чтобы иметь шансы остаться в Премьер-лиге, «Сочи» надо было дома побеждать «Пари НН». Южане блестяще с этим справились, разгромив соперника. Таким образом, борьба в подвале таблицы обострилась.

В текущем сезоне борьба в Премьер-лиге идёт на всех этажах таблицы, в том числе, и за выживание. «Сочи» и «Пари НН» как раз пытаются всеми силами остаться в элите. У хозяев шансы были уже скорее теоретическими – южанам необходимо было выиграть все оставшиеся игры и рассчитывать на поражения конкурентов. В свою очередь «Пари НН» были в числе четырёх команд, у которых было по 29 баллов, две из которых находились в зоны стыковых поединков.

Сочинцы с первых минут завладели мячом и пошли за победой и быстро открыли счёт. Удар Юкича с линии штрафной никто не смог заблокировать, футбольный снаряд отскочил к Кравцову, который метров с двадцати трёх пробил в правый от себя угол. Сочинцы продолжали атаковать после этого, но нижегородцы оборонялись надёжнее.

За первые полчаса игры больше опасных моментов не было, при этом сочинцы владели мячом. Возможно, невысокий темп игры диктовался атмосферой – на трибунах было очень мало болельщиков. По истечении получаса игры поклонники хозяев получили ещё одну возможность порадоваться. Кордова справа зацепился за мяч, откатил его назад на Аттият-Аллаха, который навесил в штрафную, а Гуарирапа сыграл на опережение и пробил в цель.

Тут же огрызнулись гости, когда после навеса Калинского мяч задержался в опасной близости у ворот, но выстрел Ермакова был заблокирован Сааведрой. Перед свистком на перерыв у нижегородцев был ещё один полумомент. После навеса в штрафную Кутателадзе сбросил мяч тому же Ермакову, но на этот раз его попытку принял на себя Алвес. В итоге на перерыв сочинцы ушли с уверенным преимуществом.

Саша Илич хотел спасти матч и в перерыве сделал сразу четыре замены! Интересно, что и Роберт Морено совершил две перестановки. Как раз появившийся на поле у гостей в перерыве Кухарчук в дебюте второй половины ворвался слева в штрафную, но его удар блокировал Алвес. Однако завладеть инициативой гости не могли. Сочинцы старались атаковать и по истечении часа игры могли снять все вопросы в матче, когда Аттият-Аллах принял мяч на линии штрафной и пробил, но Нигматуллин спас ворота.

Спустя пару минут сочинцы своего добились. Аттият-Аллах выступил в роли ассистента, навесив с правого фланга на ближний угол вратарской, откуда Алвес пробил в цель. Спустя пару минут после углового тому же Алвесу уже не дал пробить Зе Турбо, и Кукуляк пошел смотреть видеоповтор, после чего назначил пенальти. К мячу подошёл Сутормин и пробил точно. Вскоре Ермаков сделал неосмотрительную передачу назад, Сутормин выскочил один на один с Нигматуллиным и оформил дубль. Тут же Бурмистров получил мяч перед штрафной, двинулся чуть левее и пробил, а футбольный снаряд, задев Тихого, юркнул в сетку.

Лишь после этого нижегородцы нашли в себе силы отыграть хотя бы один мяч. Калинский нашёл в штрафной Зе Турбо, который пробил между ног Дркушичу, не позволив Рудакову сыграть на ноль. В следующем туре «Пари НН» примет ЦСКА, а «Сочи» в дерби края сыграет дома с «Краснодаром».