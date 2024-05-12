Булыкин: У Соболева не получился сезон, но он не обращает на это внимание

Экс-футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался об игре нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Эксперт считает, что у Соболева не получилось себя проявить в этом сезоне, но он вряд ли обращает на это свое внимание.

«Ему в «Спартаке» комфортно, хорошо. У него много шумихи, поэтому можно не так сильно огорчаться, как это стоило бы сделать», — приводит слова Булыкина Legalbet.

В текущем сезоне 27-летний нападающий провел 32 матча во всех турнирах, забил десять мячей и записал на свой счет девять результативных передач.

После 28 туров «Спартак» занимает пятое место в таблице, набрав 46 очков.