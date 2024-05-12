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Булыкин: У Соболева не получился сезон, но он не обращает на это внимание

12 Мая 2024 • 20:52 Комментировать
Спартак Москва
...
Рубин
19.05 14:15

Экс-футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался об игре нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Эксперт считает, что у Соболева не получилось себя проявить в этом сезоне, но он вряд ли обращает на это свое внимание.

«Ему в «Спартаке» комфортно, хорошо. У него много шумихи, поэтому можно не так сильно огорчаться, как это стоило бы сделать», — приводит слова Булыкина Legalbet.

В текущем сезоне 27-летний нападающий провел 32 матча во всех турнирах, забил десять мячей и записал на свой счет девять результативных передач.

После 28 туров «Спартак» занимает пятое место в таблице, набрав 46 очков.

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Спартак Москва Дмитрий Булыкин Александр Соболев ещё теги

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