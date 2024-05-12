Защитник «Факела» Калинин: «Закономерная ничья, как нам кажется»

Игорь Калинин, футболист воронежской команды, подвёл итоги встречи с «Уралом».

Матч прошёл в воскресенье и завершился ничьей, команды не смогли распечатать ворота друг друга.

- Закономерная ничья, как нам кажется. Мы не с манекенами играли. «Урал» тоже борется за выживание. Хорошо, что сыграли «на ноль», - цитирует Калинина «Матч ТВ».

В активе воронежского коллектива 29 набранных баллов, команда идёт на 13-й позиции в чемпионате России за два тура до конца сезона.

В следующем туре воронежцы в гостях сыграют против «Локомотива», игра пройдёт 18 мая и начнётся в 16:30 по мск.