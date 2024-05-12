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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чочиев: «Кверквелия пообещал взять для меня футболку у Роналду» эксклюзив

12 Мая 2024 • 20:44 Комментировать

Полузащитник «Алании» Алан Чочиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление своей команды в этом сезоне, а также золотую гонку и битву за выживание в РПЛ.

- Как бы вы сформулировали основную задачу «Алании» на оставшиеся матчи этого сезона?

- У нас тяжелый отрезок и мы стараемся выигрывать все встречи. Руки не опускаем, работаем. «Стыки»? Не надо смотреть наверх, что там происходит, а больше отталкиваться от себя.

- Для себя как сезон оцениваете?

- Сезоном не доволен. Мы начали хорошо, месяц шли на первом месте, но потом скатились вниз. Могли выступать намного лучше. Были матчи, в которых мы вели с аутсайдерами, но теряли очки. Никто не понял, почему так происходит. Мы и по игре были лучше и доминировали на поле весь матч, но в концовках упускали победу. А что касается себя лично, я – часть команды. Не могу свою игру ставить выше команды. Если «Алания» не достигла задачи на сезон, то и про себя я то же самое могу сказать.

- Поговорим о ваших бывших командах.  «Балтика» идет на предпоследнем месте. Что думаете о выступлении команды Игнашевича?

- Слежу за всеми своими бывшими клубами. У «Балтики» положение тяжелое. Если бы она выиграла вчерашний матч, шансы были бы хорошие остаться в РПЛ напрямую. А сейчас даже в «стыки» будет тяжело попасть.

- Как оцените выступление еще одной своей бывшей команды, «Крыльев Советов»?

- Начало сезона было хорошее, а второй круг - тяжелый. В весенней части у многих команд, которые низом играют в хороший футбол, идет какой-то спад.

- Кто вылетит из РПЛ?

- С «Сочи» понятно. В «стыки» может попасть любая команда из нижней части таблицы, потому что они играют между собой.

- Как оцениваете чемпионскую гонку в РПЛ?

- Хочу, чтобы первое место заняло «Динамо». Там есть много ребят, с кем я хорошо общаюсь: Смолов, Тюкавин. Мне нравится футбол, который показывают «бело-голубые». Тюкавин вообще молодец. Раззабивался. Пусть продолжает в том же духе.

- Можно назвать Константина лучшим нападающим РПЛ?

- Я бы отметил его и Соболева. Александр тоже постоянно отдает и забивает. 

- Как будет выглядеть призовая тройка по итогам чемпионата?

- «Динамо», «Зенит» и «Краснодар».

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- Почему «Краснодар» так плох в последних матчах и растерял много очков?

- Были встречи, в которых «быки» могли спокойно выигрывать и отрываться. Но футбол сейчас такой, что все бьются и не дают лидерам побеждать. Вроде бы пришел Мусаев, который был в команде, ставит футбол через контроль мяча, но что-то не получается. Хотя со «Спартаком» они играли на голову сильнее соперника. Просто не забили свои моменты. Кади с трех метров не попал в пустые ворота. Удачи не хватило.         

- За кого будете болеть в финале Лиги чемпионов?

- За «Боруссию», потому что Криштиану Роналду ушел из «Реала». Я за него болею.

- Как вам его игра в этом сезоне?

- Нормально. Мне тут Соломон Кверквелия пообещал взять его майку. Он выступает сейчас в Саудовской Аравии, и они позавчера друг против друга играли. Но он мне еще не отзванивался, удалось ее взять или нет.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Алан Чочиев
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