«Сочи» забил четвёртый гол в ворота «Пари НН»

«Сочи» продолжает куражиться в матче 28-го тура Премьер-лиги против «Пари НН». В первом тайме отличились Кирилл Кравцов и Сауль Гуарирапа. В середине второй половины после корнера блестяще сыграл головой Марсело Алвес. Он же вскоре заработал пенальти после еще одного углового. Алексей Сутормин подошел к мячу и пробил в правый угол, а кипер не выручил в этом моменте.

4:0 на табло. Несмотря на победу, «Сочи» останется последним, и чтобы иметь шансы на спасение, должен выиграть еще два матча.

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