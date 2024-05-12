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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сочи» забил четвёртый гол в ворота «Пари НН»

12 Мая 2024 • 20:43 Комментировать
Сочи
6:1
Пари НН

«Сочи» продолжает куражиться в матче 28-го тура Премьер-лиги против «Пари НН». В первом тайме отличились Кирилл Кравцов и Сауль Гуарирапа. В середине второй половины после корнера блестяще сыграл головой Марсело Алвес. Он же вскоре заработал пенальти после еще одного углового. Алексей Сутормин подошел к мячу и пробил в правый угол, а кипер не выручил в этом моменте.

4:0 на табло. Несмотря на победу, «Сочи» останется последним, и чтобы иметь шансы на спасение, должен выиграть еще два матча.

Самый подробный онлайн  на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Пари НН

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