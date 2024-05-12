Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Клаудиньо отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из «Зенита»

12 Мая 2024 • 20:42 Комментировать
Ахмат
...
Зенит
19.05 19:00

Луис Гарсия, агент бразильского хавбека «Зенита» Клаудиньо, высказался об интересе к своему клиенту со стороны «Палмейраса».

«Сейчас не время об этом говорить. «Зенит» находится в чемпионской гонке, это неэтично», — приводит слова агента «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что ближайшим летом «Палмейрас» хочет приобрести 27-летнего Клаудиньо.

В нынешнем сезоне футболист появился на поле в 39 играх во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет восемь результативных передач.

Контракт Клаудиньо с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Клаудиньо в 18 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 3
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Палмейрас Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 12 Мая
20:42
Агент Клаудиньо отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из «Зенита»
15:16
Канищев призвал не винить в неудачной серии «Зенита» лишь Семака 2
14:50
Балахнин – о Семаке: «Запас доверия всегда может растаять в любую минуту» 1
14:22
Алаев считает, что «Зенит» стал слабее: «Клуб пытается перестраивать команду»
14:07
Бывший футболист «Зенита» Мейра рассказал, кто станет чемпионом РПЛ
11:11
Сёмин: «Матч «Зенита» и ЦСКА принёс обострение в турнирную таблицу»
09:22
Бывший футболист «Амкара» Попов похвалил Адиева: «Молодец — с ходу дал результат»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АХМАТ ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Анчелотти ответил на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов Известны все финалисты Лиги Европы и Лиги конференций Лунин может покинуть «Реал» после финала Лиги чемпионов – названа причина Президент «Реала» Перес назначил встречу с Кроосом и Модричем - будет принято важное решение Модрич принял решение по будущему Известна реакция игроков «Реала» на приход летом в клуб Мбаппе Роналду и Месси станут одноклубниками, а «ПСЖ» проиграл Лигу чемпионов из-за предательства Мбаппе – в главных слухах недели Хаби Алонсо сделал предложение футболисту «Реала» Мбаппе выбрал новый игровой номер в «Реале» Игрок «Реала» Вальверде готов отказаться от кубка Лиги чемпионов ради победы в одном турнире
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ
Спортивные новости
Канарейкин сравнил уровень КХЛ и НХЛ Кожевников назвал лучших хоккеистов КХЛ по итогам сезона Канарейкин высказался о большом количестве игроков из системы СКА в сборной «Россия 25» Быков: «Такое ощущение, что мы СКА накатываем через сборную» Кожевников – о Бобровском: «Он вообще звезда номер один!» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Локомотив Москва Локомотив Москва
0
2
2.58 3.70 2.53
Видео
Окончен
Факел Факел
Урал Урал
0
0
2.45 3.25 3.00
Видео
Окончен
Сочи Сочи
Пари НН Пари НН
6
1
2.09 3.50 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Мая
21:53 · Кубок России
Бояринцев: «Матч с «Балтикой» будет очень сложным для «Спартака»
21:50 · Россия. Премьер-лига
Илич: «Плохо сыграли первый тайм, поэтому решили что-то поменять»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Сутормин заявил, что у «Сочи» остались шансы на сохранение прописки в РПЛ
21:35 · Россия. Премьер-лига
Лещенко: «Если «Динамо» станет чемпионом, готов написать песню об этом»
21:33 · Россия. Премьер-лига
Марсело Алвес: «Уверен, что следующие два поединка мы также можем выиграть»
21:07 · Россия. Премьер-лига
Победа «Сочи» над «Пари НН» стала самой крупной домашней в этом сезоне РПЛ
20:52 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: У Соболева не получился сезон, но он не обращает на это внимание
20:52 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» и «Пари НН» забили по голу, счёт стал 6:1
20:48 · Россия. Премьер-лига
Сутормин оформил дубль, «Сочи» забил пятый гол «Пари НН»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Факела» Калинин: «Закономерная ничья, как нам кажется»
20:43 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» забил четвёртый гол в ворота «Пари НН»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Агент Клаудиньо отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из «Зенита»
20:31 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» уже громит «Пари НН»
20:20 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: «Если Дзюба не играет, значит, он не готов»
20:13 · Россия. Премьер-лига
Квексвескири наложили швы после матча с «Уралом»
Все новости
Рекомендуем