Агент Клаудиньо отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из «Зенита»

Луис Гарсия, агент бразильского хавбека «Зенита» Клаудиньо, высказался об интересе к своему клиенту со стороны «Палмейраса».

«Сейчас не время об этом говорить. «Зенит» находится в чемпионской гонке, это неэтично», — приводит слова агента «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что ближайшим летом «Палмейрас» хочет приобрести 27-летнего Клаудиньо.

В нынешнем сезоне футболист появился на поле в 39 играх во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет восемь результативных передач.

Контракт Клаудиньо с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Клаудиньо в 18 миллионов евро.