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Ринат Билялетдинов: «Если Дзюба не играет, значит, он не готов»

12 Мая 2024 • 20:20 Комментировать
Локомотив Москва
...
Факел
18.05 16:30

Экс-тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился комментарием о ситуации нападающего «красно-зелёных» Артёма Дзюбы.

«Раз Артём не играет, значит, не готов или есть претензии к его форме. Несмотря на его возраст, он бы мог еще принести пользу клубу», — приводит слова Билялетдинова Legalbet

В текущей кампании 35-летний Дзюба появился на поле в 26 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором четырех голевых передач.

Стоит сказать, что уже через полтора месяца у Дзюбы истекает трудовой договор с «Локомотивом». Ранее сообщалось, что в клубе не рассчитывают на футболиста.

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Локомотив Москва Артём Дзюба Ринат Билялетдинов ещё теги

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