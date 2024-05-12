Квексвескири наложили швы после матча с «Уралом»

Защитник воронежской команды Ираклий Квеквескири получил рассечение на ноге в матче с «Уралом».

Встреча между «Факелом» и «Уралом» прошла в воскресенье в рамках 28-го тура чемпионата России и завершилась нулевой ничьей.

Как сообщает воронежский клуб в своих социальных сетях, по окончании встречи защитнику наложили швы.

«Факел» имеет в своей копилке 29 баллов и идёт на 13-й строчке в таблице, в следующем туре воронежский коллектив отправится в Москву, где 18 мая сыграет против «Локомотива», начало встречи запланировано на 16:30 по столичному времени.