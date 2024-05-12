Непомнящий – о победе «Динамо» над «Балтикой»: «Это чудо из чудес»

Валерий Непомнящий, в прошлом российский тренер, дал свой комментарий о победе «Динамо» во вчерашнем матче с «Балтикой».

Напомним, коллектив Марцела Лички добился победы в Калининграде, забив два мяча в добавленное арбитром время. «Бело-голубые» имеют в своей копилке 53 балла и стали лидерами РПЛ, обойдя «Зенит».

- Это чудо из чудес, что «Динамо» забило два гола в компенсированное время. Приветствую игроков «Динамо», тренеров, которые уже финишируют в чемпионате и обгоняют, - цитирует Валерия Непомнящего «Чемпионат».

В следующем матче РПЛ соперником столичной команды станут «Крылья Советов», матч пройдёт 18 мая, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.