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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов оценил игру Батракова

12 Мая 2024 • 20:07 Комментировать
Оренбург
0:2
Локомотив Москва

Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре полузащитника команды Алексея Батракова в матче с «Оренбургом».

Встреча 28-го тура чемпионата России завершилась победой «железнодорожников» со счетом 2:0.

«Лёша провел очень хороший матч, это его вторая полноценная игра в чемпионате. Он выполнил большой объем работы, сделал результативное действие», — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».

В нынешнем сезоне 18-летний футболист принял участие в четырех матчах за основную команду и отметился одним забитым мячом.

После 28 туров «Локомотив» занимает четвертое место в РПЛ, набрав 47 очков.

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