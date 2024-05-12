Галактионов высказался о состоянии Ненахова

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о состоянии защитника команды Максима Ненахова.

12 мая «железнодорожники» обыграли на выезде «Оренбург» в 28-м туре чемпионата России. Ненахов вышел в стартовом составе своей команды, однако был заменен в перерыве.

«Максим почувствовал болевые ощущения, поэтому мы приняли решение не рисковать», — цитирует Галактионова официальный сайт «Локомотива».

В текущем сезоне Ненахов принял участие в 31 матче во всех турнирах и записал на свой счет один ассист.

После 28 туров «Локомотив» занимает четвертое место в чемпионате России, сумев набрать 47 очков.