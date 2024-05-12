Галактионов заявил, что «Локомотив» будет биться за тройку

Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, есть ли у команды задача забраться в медальную зону.

«Конечно. Пока есть шансы, и математические, и реальные, надо биться», — цитирует Галактионова официальный сайт «Локомотива».

В матче 28-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» одолел на выезде «Оренбург», забив в ворота соперника два безответных мяча.

После 28 туров «железнодорожники» находятся на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 баллов.

До конца сезона «Локомотиву» осталось провести два всего матча — против воронежского «Факела» и калининградской «Балтики».