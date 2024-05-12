Президент «Урала» - о матче с «Факелом»: «Может, мы были ближе к победе»

Григорий Иванов, который является президентом екатеринбургского клуба, высказался после ничьей с «Факелом».

Встреча прошла в Воронеже 12 мая и завершилась нулевой ничьей.

- После игры такое опустошение... Двум командами нужны были очки. Наверное, было больше борьбы, чем игры - результат нужен был всем. Может, мы были ближе к победе - но это мое мнение, - цитирует президента «Урала» «Спорт-Экспресс».

Екатеринбургская команда имеет в своей копилке 29 баллов и находится на 13-й строчке в таблице чемпионата, «Факел», набравший столько же очков, идёт 11-м.

Соперником «Урала» в следующем туре станет «Оренбург», игра пройдёт 19 мая и начнётся в 12:00 по столичному времени.