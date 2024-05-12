Деменко: «Я бы на месте руководства «Спартака» не спешил бы с назначением Слишковича»

Максим Деменко, в прошлом игрок ряда российских клубов, дал свой комментарий о Владимире Слишковиче.

Босниец руководит столичной командой после того, как в отставку в середине апреля был отправлен испанец Гильермо Абаскаль. Под руководством Слишковича «красно-белые» пока ни разу не проиграли.

- Уже футболисты «Спартака» говорят, что хотели бы, чтобы Слишкович остался. Я бы на месте руководства «Спартака» не спешил бы с назначением Слишковича. Мы смотрим на это со спортивной составляющей, - цитирует бывшего игрока сборной России «Чемпионат».

«Спартак провёл под руководством Слишковича семь матчей, в которых одержал четыре победы и трижды поделил очки с соперниками. В следующем туре «красно-белые» сыграют против «Рубина», матч пройдёт 19 мая в Москве.