Селюк уверен, что Дзюба не найдёт новую команду в России

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о будущем форварда столичного «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Дзюба в «Локомотиве» — все, остались последние три матча. На этом он там закончит», — приводит слова Селюка Legalbet.

По мнению агента, в России больше никто не возьмет Дзюбу, ведь команды боятся именитых футболистов, с которыми сложно работать.

В текущей кампании 35-летний Дзюба появился на поле в 26 встречах с учетом всех турниров, в которых забил четыре гола и стал автором четырех ассистов.

Трудовой договор нападающего с «Локомотивом» истекает в конце июня этого года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дзюбы в 2,8 млн евро.