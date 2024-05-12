Ганчаренко: «Ответственность давит, поэтому больше удлиняли игру»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- Ничья на выезде - насколько это приемлемый результат для «Урала» в нынешней турнирной ситуации?

- Если турнирная - наверное, какое-то движение вперед. Если смотреть содержание игры, конечно, очень сильно давило на нас и на «Факел», поэтому было мало конструктива, много единоборств и длинных передач, подборов. Это мало связано с игрой в футбол. Хотя еще раз, можно понять две команды, потому что любая ошибка могла привести к тому, что пришлось бы отыгрываться. Еще неизвестно, чем бы все это закончилось.

- В первом тайме у «Урала» были моменты. Был прекрасный момент у Каштанова. Почему во втором тайме эта острота пропала? Хотя и замены были нацелены в том числе и на атаку.

- Понятно, что за счет болельщиков «Факел» тут многие матчи вытягивает. Болельщики очень сильно помогают, а нас немного закрепощают. Конечно, хотелось бы, чтобы мы больше выходили в атаку не только длинными передачами, но предпосылок у нас для этого было достаточно. Ответственность давит, поэтому больше удлиняли игру, больше подборов мяча, чем игры.

- Расскажите про вашу схему. Потому что Итало изначально, казалось, играл левого защитника, потом, как показалось, было перестроение на трех центральных защитников, и Дмитриев закрывал всю бровку. В чем там был секрет?

- Если показалось, значит, мы так и действуем. Это должна быть гибридная схема. В атаке одна. А в обороне - другая. Дмитриев и Итало могут оказаться в разных позициях и должны правильно принимать решения.

- Замена Каштанова на последних минутах. Это может показаться затяжкой времени. С другой стороны, вы меняете нападающего. Чего было больше в этом решении?

- Может быть, выпуская Газинского, можно было сделать еще одну замену, тогда бы лучше мы бы планировали замены, и тот же Гильерме чуть раньше вышел, поэтому тут не затяжка времени, а пытались найти ситуацию, когда более свежий нападающий зацепится за мяч вверху.