Черевченко: «Спокойно оборонялись и делали свою работу»

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Уралом».

- Перед матчем мы говорили с вами о приемлемых результатах. Ничья с «Уралом» дома - насколько это приемлемый результат для «Факела» сегодня?

- Пока на данный момент по таблицы приемлемый, а так нет.

- «Урал» сегодня использовал гибридную схему, три центральных защитника, Дмитриев закрывал весь фланг. Это стало для вас сюрпризом? Какие сложности создало?

- Никаких сложностей не было, ребята всё выполнили, мы были готовы к этому, что они могут и так, и так играть, поэтому спокойно оборонялись и делали свою работу.

- Замена Маркова на 71-й минуте связана с его состоянием и неготовностью проводить полный матч, или это какие-то тактические решения?

- У него проблемы со здоровьем, простуда небольшая.

- То есть изначально планировалось, что он не сможет провести полный матч?

- Точно.

- Что с Сенхаджи? Замена в конце матча.

- Сейчас с ним доктора занимаются, информация завтра будет.

- «Факелу» тяжело даются забитые мячи. При вас забит один гол с пенальти. В чем вы видите основную причину?

- Работать надо больше.

- Работать в плане стандартов, позиционных атак?

- На тренировке.