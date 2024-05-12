Чанов был бы рад назначению Семака в ЦСКА

Экс-тренер ЦСКА Вячеслав Чанов ответил на вопрос о том, хотел бы он увидеть Сергея Семака наставником «армейцев».

«Я бы порадовался, потому что с теми людьми, с кем ты работал, всегда отношение особенное, только позитивное», — приводит слова Чанова Metaratings.

Напомним, в качестве игрока Семак защищал цвета ЦСКА с 1994 по 2004 год. С 2018 года Семак является главным тренером санкт-петербургского «Зенита». С момента его прихода клуб выиграл все розыгрыши РПЛ.

Добавим, что сейчас ЦСКА возглавляет Владимир Федотов, с которым «красно-синие» уже выиграли один трофей, одержав победу в Кубке России.