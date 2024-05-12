Сенников: «Мне нравится, что «Спартак» использует всех игроков»

Дмитрий Сенников, в прошлом игрок сборной России и ряда российских клубов, поделился мнением о ротации «Спартака» при новом тренере.

Напомним, в середине прошлого месяца был уволен Гильермо Абаскаль, исполняющим обязанности наставника столичной команды стал Владимир Слишкович, под руководством которого «красно-белые» не проиграли ещё ни одного матча.

11 мая «Спартак» при своих болельщиках обыграл «Краснодар», встреча завершилась со счётом 1:0.

- Мне нравится, что «Спартак» использует всех игроков. Говорили, что ротация у Абаскаля не всегда идет на пользу, а у Слишковича не важно, кто выходит на поле в кубковом матче или игре РПЛ, - передаёт слова Сенникова «Матч ТВ».

«Красно-белые» имеют в своей копилке 46 баллов и идут на пятой строчке в таблице РПЛ. В следующем матче команда Слишковича в Кубке России сыграет против «Балтики», встреча пройдёт 14 мая.