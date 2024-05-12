Булыкин назвал своего любимого игрока «Динамо»

Экс-игрок «Динамо» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о том, какой футболист в составе «бело-голубых» является его любимчиком.

«Если выбирать кого-то одного, то я выберу Тюкавина. Константин может еще забить несколько голов и принести золотые медали клубу», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Эксперт уверен, что Тюкавин будет претендовать на звание лучшего игрока по итогам сезона.

В нынешней кампании 21-летний форвард появился на поле в 36 матчах во всех турнирах, забил 17 мячей и стал автором десяти голевых передач.

По итогам 28 туров «Динамо» находится на первой позиции в чемпионате России, имея в копилке 53 балла.