Орещук: «Думаю, что «Динамо» будет чемпионом»

Роман Орещук, который ранее был спортивным директором «Динамо», высказался о шансах столичной команды на чемпионство.

Вчера, 11 мая, коллектив Марцела Лички на выезде переиграл «Балтику», забив два мяча в добавленное арбитров время. Команда имеет в своей копилке 53 очка и является лидером в турнирной таблице за два тура до конца сезона.

- Думаю, что «Динамо» будет чемпионом. У команды есть игра и везение. Но везет сильнейшим. «Динамо» в этом компоненте дожимает, - передаёт слова Романа Орещука «Матч ТВ».

Следующим соперником московского клуба в РПЛ станут «Крылья Советов», встреча пройдёт в Москве 18 мая.