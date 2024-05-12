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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орещук: «Думаю, что «Динамо» будет чемпионом»

12 Мая 2024 • 19:12 Комментировать
Балтика
2:3
Динамо Москва

Роман Орещук, который ранее был спортивным директором «Динамо», высказался о шансах столичной команды на чемпионство.

Вчера, 11 мая, коллектив Марцела Лички на выезде переиграл «Балтику», забив два мяча в добавленное арбитров время. Команда имеет в своей копилке 53 очка и является лидером в турнирной таблице за два тура до конца сезона.

- Думаю, что «Динамо» будет чемпионом. У команды есть игра и везение. Но везет сильнейшим. «Динамо» в этом компоненте дожимает, - передаёт слова Романа Орещука «Матч ТВ».

Следующим соперником московского клуба в РПЛ станут «Крылья Советов», встреча пройдёт в Москве 18 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
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