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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Илич: «Сейчас слежу только за своей командой»

12 Мая 2024 • 19:07 Комментировать
Сочи
2:0
Пари НН
1 1.95 X 3.50 2 4.20
2-й тайм

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Сочи».

- После матча со «Спартаком» вы сказали, что с такой командой играть от обороны нормально. Сегодня мы увидим другую игру вашей команды?

- Мы хорошо работали в течение недели, будем стараться и посмотрим, что будет во время матча. Мы играем против хорошего соперника, «Сочи» хорошо играет, особенно во вторых таймах, но, к сожалению для него, нет удачи.

- У вас всего одно изменение в стартовом составе. Это Гоцук, вынужденная замена. Насколько вы чувствуете, что будет проблематично играть без Кирилла? Кто будет компенсировать его потерю?

- Да, мы знали, что Кирилл Гоцук пропускает игру, потому что у него перебор карточек. Но ничего страшного, у нас 25, 24 игроков в составе, и мы можем использовать одного из них.

- Насколько вы внимательно считаете очки и смотрите за тем, что происходит в других матчах конкурентов? Насколько это влияет?

- Я сейчас слежу только за своей командой. Конечно, мы знаем, что у нас впереди три сложных матча, но сделаем всё, чтобы остаться в Премьер-лиге.

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Пари НН Саша Илич

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СОЧИ ПАРИ НН
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