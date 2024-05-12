Деменко: «Краснодар» просто не может выиграть матч и получить психологическую уверенность»

Максим Деменко, в прошлом известный российский футболист, высказался о неудачах краснодарской команды в последних матчах.

- Мне кажется, что «Краснодар» просто не может выиграть матч и получить психологическую уверенность Команде нужна победа, ведь она сейчас психологически подавлена, - цитирует экс-игрока «Краснодара» «Чемпионат».

В субботу «быки» на выезде потерпели поражение от «Спартака», в результате чего спустились на третью строчку в чемпионате. В следующем туре краснодарцы отправятся в гости к «Сочи», игра пройдёт 18 мая и начнётся в 19:00 по столичному времени.