«Зенит» может потерять одну из главных звёзд

В летнее трансферное окно состав «Зенита» может измениться. Журналист Жорже Никола в программе на своём канале в YouTube сообщил о том, что «Палмейрас» проявляет интерес к атакующему полузащитнику «Зенита» Клаудиньо.

Клаудиньо является одной из главных звёзд «Зенита». 27-летний футболист оценивается порталом Transfermarkt в 18 миллионов евро. Только Вендел имеет более высокий ценник, если говорить о составе питерцев.

В сезоне 2023/2024 Клаудиньо провёл 39 матчей, в которых забил пять голов и отдал восемь голевых передач на партнёров.

«Зенит» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Динамо» на два очка.