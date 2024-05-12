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Морено: «Я хочу увидеть команду, которую видел в большинстве матчей»

12 Мая 2024 • 18:56 Комментировать
Сочи
2:0
Пари НН
1 1.95 X 3.50 2 4.20
2-й тайм

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- Так получилось, что «Балтика» и «Оренбург» проиграли, «Факел» и «Урал» сыграли вничью. Насколько вы за этим всем следите, насколько видите, что игроки этому уделяют внимание? Придает ли это какую-то дополнительную надежду, пока вы подсчитываете очки? Пока вроде бы всё неплохо.

- Что касается результатов, да, я слежу за результатами, а что касается турнирной таблицы, туда лучше не смотреть. Что касается наших матчей, нам в любом случае нужно побеждать во всех оставшихся матчах. Дальше уже посмотрим, будут ли у нас шансы спастись.

- Три изменения в стартовом составе, что у вас есть, они связаны с какими-то тактическими нюансами против «Пари НН» или это исключительно ваше наблюдение и эти игроки сейчас выглядят лучше?

- Все вышеперечисленное, здесь совокупность факторов. Потому что при выборе стартового состава я руководствуюсь формой игроков, кто наиболее лучше подошел к этому матчу, кто лучше готов. Также отталкиваюсь от соперника, поэтому выбираем так оптимальное сочетание игроков.

- Какой вы попросите быть команду с первых секунд сегодняшнего матча?

- Я хочу увидеть команду, которую видел в большинстве матчей. В частности, во втором тайме прошлого тайма матча с «Динамо» в Москве, когда команда атаковала, забивала голы. Это самое главное, я надеюсь, что они сегодня выйдут с полной самоотдачей и покажут все, на что они способны.

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Сочи Роберт Морено

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СОЧИ ПАРИ НН
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