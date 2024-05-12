Агент Барриоса оценил ситуацию «Зенита»

Агент Луис Фелипе Поссо, который работает с полузащитником «Зенита» Вильмаром Барриосом, высказался по поводу ситуации в клубе. Как известно, питерцы в четырёх последних турах Премьер-лиги смогли набрать только одно очко.

Ранее появилась информация о том, что глава правления «Зенита» Александр Медведев после поражения от ЦСКА назвал игроков «импотентами».

«Не слышал ничего о словах Медведева про «импотентов». Что касается выступления «Зенита» в РПЛ, пока не сыграна последняя игра, возможность стать чемпионам сохраняется. Вильмар и его партнёры по команде будут бороться до последней минуты, чтобы выиграть титул», - цитирует Поссо «Спорт-Экспресс».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака на два зачётных балла отстаёт от лидирующего «Динамо».