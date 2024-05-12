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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Факел» и «Урал» по разу пробили в створ ворот за 90 минут, обойдясь без голов

12 Мая 2024 • 18:27 Комментировать
Факел
0:0
Урал
окончен

«Факел» и «Урал» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 28-го тура РПЛ состоялся 12 мая на стадионе «Центральный».

Протокол игры  
Факел0:0Урал
Беленов АлександрСенхаджи Раян  66' 90' (Суслов Кирилл ( 90') Божин СергейЮрганов ИгорьАльшин ИльнурКалинин ИгорьКвеквескири ИраклийЯкимов ВячеславАкбашев Роман 72' (Максимов Максим ( 72') Аппаев ХызырМарков Евгений 72' (Моцпан Никита ( 72')
Запасные: Гудиев ВиталийДоровских ВячеславБагамаев АбдулаПоярков НиколайСеле ТабоБрызгалов СергейМагаль РусланБагателия ЛукаМастерной Владислав
Помазун ИльяКулаков ДенисБегич СильвиеЭмерсон Иллой-АйетИталоЕгорычев АндрейМишкич Даниэль 62' (Бикфалви Эрик ( 62'  84') Сиссе Ибраима 75' (Газинский Юрий ( 75') Дмитриев ИгорьИшков Илья  12' 46' (Ионов Алексей ( 46') Каштанов Алексей 90' (Гильерме Шеттине ( 90')
Запасные: Влут РайФилипенко ЕгорНейва КристианБочеров ВалерийБевеев МингиянАюпов ТимурМамин АлексейКонцевой Артём Александрович
12 мая. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).

 

Воскресный день в РПЛ продолжили аутсайдеры – «Факел» и «Урал». Обе команды ведут ожесточённую борьбу за выживание, каждый тур балансируя между зоной вылета и зоной стыковых матчей. Этот тур они начали в последней из перечисленных. Сложно недооценить значимость победы над прямым оппонентом, поэтому в бой были брошены лучшие силы. Однако страх ошибиться не давал игре раскрыться.

Началось всё с жесточайшего фола Итало, буквально врезавшегося в Квеквескири. Ираклий долго страдал на газоне, но игрок «Урала» не получил даже жёлтой карточки. А потом гостям ещё и повезло с навесом. Егорычев вырезал вроде простенький кросс на ближний угол вратарской площади, где всех опередил Ишков, пробивший под штангу. Спас Беленов. На этот момент «Факел» ответил высоким прессингом. Хызыр Аппаев задавил Эмерсона и сам себе создал выход один на один. Но зачем-то полез обыгрывать голкипера – дуэль Помазуну он уже проиграл.

Игра на встречных курсах продолжилась, команды атаковали редко, но метко. Опять кросс Егорычева, опять с левого фланга, опять играет ближняя штанга. Теперь туда прилетел Каштанов, звонко пробивший в перекладину. «Факел» под занавес тайма ответил подачей ещё более опасной: Аппаев скинул на Маркова, а Евгений в падении пробил точно. И всё бы хорошо, вот только Марков находился в офсайде, что и заметили арбитра. Гол не был засчитан.

Как оказалось, первый тайм вместил в себя главные события. Во второй половине встречи силы покинули футболистов. И если «Факел» хоть изредка добегал до владений Помазуна, то «Урал» за весь второй тайм даже в сторону ворот соперника пробить не сумел. Тренеры пытались внести коррективы заменами, вышли Ионов, Бикфалви, Моцпан, Газинский и Максимов, но силы окончательно покинули игроков. Темп рухнул до минимума, количество столкновений увеличилось до максимума.

В таких условиях сложно было рассчитывать на гол. Собственно, его и не случилось. «Урал» остаётся в зоне стыковых матчей, а «Факел» из неё выскакивает из-за худших дополнительных показателей «Оренбурга». А борьба в подвале закручивается до предела, сразу у четырёх клубов по 29 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Урал

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