Лепёхин: Победный гол «Динамо» нужно было отменять

Известный в прошлом футболист Константин Лепёхин дал комментарий по поводу победного гола «Динамо» в субботнем гостевом матче двадцать восьмого тура Премьер-лиги против «Балтики» (3:2). По мнению Лепёхина, гол Муми Нгамалё нужно было отменять, ведь другой игрок атаки «бело-голубых» блокировал движение защитника, выскакивавшего к Нгамалё.

«Это очень похоже на блокировку, которую нельзя делать в футболе. Это нарушение. Но правила у нас меняются каждую неделю. На мой взгляд, это фол. Футболист «Балтики» мог помешать пробить по воротам», - цитирует Лепёхина «Спорт-Экспресс».

Вырвав три очка в Калининграде, «Динамо» поднялось на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Марцела Лички на два очка опережает «Зенит» и на три очка опережает «Краснодар». Впереди у каждой из этих команд два матча РПЛ.