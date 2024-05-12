Ровно 25 лет назад в Москве прошёл финал Кубка УЕФА

Ровно 25 лет назад, 12 мая 1999 года, в Москве на стадионе «Лужники» проходил финал Кубка УЕФА. В тот вечер трофей разыгрывали «Парма» и «Марсель». Итальянская команда отпраздновала убедительную победу со счётом 3:0. Авторами результативных ударов стали Эрнан Креспо, Паоло Ваноли и Энрико Кьеза.

В том финале, помимо указанных авторов голов, выступили многие звёзды футбола: Джанлуиджи Буффон, Фабио Каннаваро, Лилиан Тюрам, Хуан Себастьян Верон, Лоран Блан, Робер Пирес и другие.

Для «Пармы» тот выигранный кубок УЕФА был вторым в истории и последним на сегодняшний день. Сейчас турнир называется иначе – Лига Европы.

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