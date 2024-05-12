Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов рассказал, какой тренер нужен «Спартаку»

12 Мая 2024 • 17:06 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Рубин
19.05 14:15

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов не согласен с мнением о том, что Владимира Слишковича нужно оставлять у руля команды, особенно при выигрыше кубка России.

«Я думаю, что «Спартаку» нужен более опытный и авторитетный тренер, ведь Слишкович мало работал главным тренером», - цитирует Бушманова «Чемпионат».

Бушманов согласился с тем, что при Слишковиче дела «Спартака» пошли в гору. При этом экс-футболист отметил, что недавняя игра против «Пари НН» (ничья 0:0) оставила много вопросов в виде «непонятного состава и непонятных замен».

На текущий момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Бушманов Владимир Слишкович ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 12 Мая
13:29
Игрок «Рубина» Иву назвал общее между Россией и Арменией
12:17
«Результат Слишковича говорит сам за себя» — Ещенко
11:33
Хлусевич: «Скучаю по еврокубкам»
10:38
Литвинов рассказал, почему «Спартак» стал мало пропускать
10:21
Хлусевич: «При еврокубках было больше мотивации занять призовые места»
11 Мая
23:36
«Спартак» потерял шансы на чемпионство 4
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА РУБИН
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
redwhite1959
12 Мая 2024 в 18:02
Каррера тоже не работал ГТ,а привёл "Спартак" к чемпионству! Похоже - для красно-белых стаж тренера в роли ГТ - не самое главное! Главное - чтобы была в команде нормальная рабочая обстановка без скандалов и подсиживаний!
Мальдини назвал двух самых техничных игроков в истории - это не Месси и Роналду Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было Анчелотти ответил на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов Известны все финалисты Лиги Европы и Лиги конференций Президент «Реала» Перес назначил встречу с Кроосом и Модричем - будет принято важное решение Лунин может покинуть «Реал» после финала Лиги чемпионов – названа причина Модрич принял решение по будущему Известна реакция игроков «Реала» на приход летом в клуб Мбаппе Роналду и Месси станут одноклубниками, а «ПСЖ» проиграл Лигу чемпионов из-за предательства Мбаппе – в главных слухах недели Хаби Алонсо сделал предложение футболисту «Реала»
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Дженоа» забил 3 гола с 2 ударов в створ и отобрал победу у «Милана»
Спортивные новости
Канарейкин сравнил уровень КХЛ и НХЛ Кожевников назвал лучших хоккеистов КХЛ по итогам сезона Канарейкин высказался о большом количестве игроков из системы СКА в сборной «Россия 25» Быков: «Такое ощущение, что мы СКА накатываем через сборную» Кожевников – о Бобровском: «Он вообще звезда номер один!» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Локомотив Москва Локомотив Москва
0
2
2.58 3.70 2.53
Видео
Окончен
Факел Факел
Урал Урал
0
0
2.45 3.25 3.00
Видео
12.05.24 в 19:00
Сочи Сочи
Пари НН Пари НН
2.09 3.50 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Мая
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:12 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» ушёл из зоны вылета, обыграв «Тюмень»
18:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» с «Аланией» сыграли без моментов и голов
17:49 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: Победный гол «Динамо» нужно было отменять 1
17:20 · Россия. Премьер-лига
Ровно 25 лет назад в Москве прошёл финал Кубка УЕФА
17:06 · Россия. Премьер-лига
Бушманов рассказал, какой тренер нужен «Спартаку» 1
16:56 · Россия. Премьер-лига
Хомуха объяснил спад «Зенита»
16:52 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «У нас осталось два самых важных матча в сезоне»
16:50 · Россия. Премьер-лига
ЭСК объяснила, почему пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Факелом» не было
16:44 · Россия. Премьер-лига
ЭСК ответила на обращение «Спартака» по неназначению пенальти в Нижнем Новгороде
16:44 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Сейчас уже не до эстетики какой-то, очень важно набирать очки»
16:31 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Важно побеждать, чтобы лезть каким-то образом вперёд»
16:30 · Россия. Премьер-лига
Только один игрок с 2009 года делал больше голевых передач в сезоне РПЛ, чем Глушенков
16:24 · Россия. Премьер-лига
Черевченко отказался называть игра с «Уралом» матчем года
16:16 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Мне до сих пор не верится, что «Динамо» может стать чемпионом» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем