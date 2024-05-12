Бушманов рассказал, какой тренер нужен «Спартаку»

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов не согласен с мнением о том, что Владимира Слишковича нужно оставлять у руля команды, особенно при выигрыше кубка России.

«Я думаю, что «Спартаку» нужен более опытный и авторитетный тренер, ведь Слишкович мало работал главным тренером», - цитирует Бушманова «Чемпионат».

Бушманов согласился с тем, что при Слишковиче дела «Спартака» пошли в гору. При этом экс-футболист отметил, что недавняя игра против «Пари НН» (ничья 0:0) оставила много вопросов в виде «непонятного состава и непонятных замен».

На текущий момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.