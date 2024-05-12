Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «бело-голубых» в матче с «Балтикой» (3:2).

- «Динамо» в который раз вытащило игру в концовке. Это фарт?

- Соперники в который раз оступились, вот «Динамо» и воспользовалось шансом. Забить на 98-й минуте – это дорогого стоит. У команды есть характер, она верит в тренера. Понятно, что где-то немножко повезло. С «Балтикой» вообще тяжело играть в Калининграде. Команда с характером, в весенней части с ними очень сложно. Нужно отдать должное Тюкавину. Здорово разобрался в своих голевых эпизодах.

- Пару месяцев назад вы могли предположить, что «Динамо» будет лидировать в РПЛ за два тура до конца?

- Честно говоря, нет. Тогда больше говорили про «Краснодар». И в весну «Динамо» вошло неудачно. Но у команды есть хорошие исполнители, которых нет у «Краснодара» и «Зенита».