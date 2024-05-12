Хомуха объяснил спад «Зенита»

Известный в прошлом футболист Дмитрий Хомуха дал комментарий по поводу игрового спада «Зенита». Питерцы в четырёх последних матчах Премьер-лиги набрали всего лишь одно очко и, как следствие, потеряли лидерство.

«Потеря мотивации у игроков, которые определяют игру команды. В первую очередь речь о бразильцах. С этим всё связано. Тяжело искать внутренние резервы после пяти чемпионств. Сейчас бразильцам уже хочется домой или, пока есть спрос, уехать в клубы из Европы», - цитирует Хомуху Metaratings.

За два тура до финиша чемпионата России первое место в турнирной таблице занимает «Динамо». «Зенит» отстаёт от московской команды на два очка, а «Краснодар» - на три.

На следующей неделе «Зенит» проведёт два матча – против ЦСКА (15 мая) в Кубке России и против «Ахмата» (19 мая) в Премьер-лиге.