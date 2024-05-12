Деограсия: «У нас осталось два самых важных матча в сезоне»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Насколько болезненное поражение для «Оренбурга», почему не удалось сегодня заработать очки?

- Да, конечно же, нам не удалось победить в этом матче. Мы проиграли, как вы и сказали. Нам забили первый гол очень легко. Хоть и после того, как нам забили первый гол, наша команда смогла собраться, создавать моменты. У нас эти моменты были сравнивать и забивать голы. Второй гол нам забили со стандарта, после чего нам пришлось поменять структуру игры. Играли с двумя нападающими, это Мансилья и Дима Воробьёв, на флангах у нас были Степан Оганесян и Джимми Марин, старались играть через фланг, наперед.

- Замена Переса в конце с чем связана - с его эмоциями или другим поводом?

- Мы не хотели того же, что случилось с Гави. В данном случае считают, что у «Локомотива» может пойти быстрая контратака, игроку придется сделать тактический фол и получить вторую желтую, вот причина.

- То есть вы уже в матче с «Локомотивом» думали уже о матче с «Уралом»?

- Нет, я не хотел остаться с девятью игроками.

- Что можно было бы изменить? По каким критериям можно было обыграть «Локомотив»?

- На самом деле у нашей команды были моменты. Когда нам забили первый гол, команда собралась, забивала моменты, высоко прессинговала, была у штрафной соперника. Чего нам не хватило - это забить гол, чтобы команду успокоить. Хотел бы поздравить «Локомотив» с победой.

- Следующий матч против «Урала». Можно ли его уже называть главным в сезоне?

- У нас осталось два самых важных матча в сезоне. Понятное дело, что сейчас нас ждет следующая игра с «Уралом». Постараемся заработать максимальное количество очков в следующих двух матчах.