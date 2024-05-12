ЭСК объяснила, почему пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Факелом» не было

После недавней ничьей с «Зенитом» (1:1) «Факел» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза. Воронежцы просили ЭСК рассмотреть момент с неназначением пенальти в ворота «Зенита» в середине второго тайма.

ЭСК поддержала решение арбитра Алексея Сухого не ставить одиннадцатиметровый удар. В объяснении комиссия указывает на то, что оба футболиста – Караваев и Божин – в борьбе использовали руки и придерживали друг друга. В подобных ситуациях судьям рекомендовано продолжать игру.

Комиссия поддержала и решение видеоассистента (ВАР) не вмешиваться в игру.