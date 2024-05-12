ЭСК ответила на обращение «Спартака» по неназначению пенальти в Нижнем Новгороде

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза рассмотрела обращение «Спартака». Московский клуб просил ЭСК рассмотреть момент с неназначением пенальти в ворота «Пари НН» в недавнем матче Премьер-лиги.

ЭСК решила, что судья Павел Шадыханов правильно не дал пенальти. Комиссия указывает на то, что Трошечкин в борьбе с Черновым не нарушал правила. Объяснения такие: оба футболиста вели борьбу, движение обороняющегося было направлено на стремление сыграть в мяч, а контакт произошёл по инерции. Все члены комиссии не увидели в этом эпизоде очевидно наказуемого действия. Такую борьбу ЭСК называет частью футбола.

Решение ВАР не вмешиваться в ситуацию тоже было поддержано.

Напомним, что «Пари НН» и «Спартак» сыграли вничью со счётом 0:0.