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ЭСК ответила на обращение «Спартака» по неназначению пенальти в Нижнем Новгороде

12 Мая 2024 • 16:44 Комментировать

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза рассмотрела обращение «Спартака». Московский клуб просил ЭСК рассмотреть момент с неназначением пенальти в ворота «Пари НН» в недавнем матче Премьер-лиги.

ЭСК решила, что судья Павел Шадыханов правильно не дал пенальти. Комиссия указывает на то, что Трошечкин в борьбе с Черновым не нарушал правила. Объяснения такие: оба футболиста вели борьбу, движение обороняющегося было направлено на стремление сыграть в мяч, а контакт произошёл по инерции. Все члены комиссии не увидели в этом эпизоде очевидно наказуемого действия. Такую борьбу ЭСК называет частью футбола.

Решение ВАР не вмешиваться в ситуацию тоже было поддержано.

Напомним, что «Пари НН» и «Спартак» сыграли вничью со счётом 0:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Трошечкин Никита Чернов Павел Шадыханов Пари НН ЭСК РФС ещё теги
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