Галактионов: «Сейчас уже не до эстетики какой-то, очень важно набирать очки»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Реванш получился таким, каким задумывали?

- Это с одной стороны, с другой - то, о чем мы с вами говорили перед игрой. Шансы есть двигаться по таблице, надо максимально использовать их. Мы сегодня выиграли. Еще ничего не закончено, два матча впереди. Поэтому все силы и умения, возможности приложим для того, чтобы в таблице подняться как можно выше.

- Получилась ли игра такой, какую ожидали?

- Понятно, что ожидали, что у «Оренбурга» очень много побед дома, совершенно в другой футбол играет на своем поле. Многое не получалось, честно скажу, в первом тайме. Поправки сделали небольшие, положили мяч вниз. Второй тайм - уже совершенно другая картина. Он более целостный по отношении к первому тайму. Поэтому такая боевая тяжелая организованная победа.

- Если убрать табло, по каким еще критериям можно судить о победе «Локомотива» над «Оренбургом»?

- Я думаю, что сейчас счет - самое главное, результат. Потому что еще два тура впереди, и каждый решает свои задачи. Сейчас уже не до эстетики какой-то, очень важно набирать очки и двигаться вперед.

- А когда до эстетики? Вкатываться в сезон, потом возвращаться после перерыва, потом конец чемпионата.

- Каждая команда решает свои задачи. Сейчас нерв и напряжение, когда одна команда борется за выживание, нерв и напряжение очень большие. Другая - двигается вперед, вверх по таблице, конечно, у каждого коллектива своя организация и своя дисциплина.

- Вы сегодня чувствовали свободу у своей команды?

- Не давление. Есть очень много, где надо сыграть более дисциплинировано и организовано, какие-то моменты исключить в штрафной, когда мы говорим о неких розыгрышах, взаимодействиях, выходе из обороны от ворот, потому что любой риск может привести к потере очков. Моменты проходили, но положительные моменты, когда мы соперника оставляли без мяча. Но и были моменты, когда мы очень легко теряли мяч и давали сопернику свободно им распоряжаться.