Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов: «Сейчас уже не до эстетики какой-то, очень важно набирать очки»

12 Мая 2024 • 16:44 Комментировать
Оренбург
0:2
Локомотив Москва

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Реванш получился таким, каким задумывали?

- Это с одной стороны, с другой - то, о чем мы с вами говорили перед игрой. Шансы есть двигаться по таблице,  надо максимально использовать их. Мы сегодня выиграли. Еще ничего не закончено, два матча впереди. Поэтому все силы и умения, возможности приложим для того, чтобы в таблице подняться как можно выше.

- Получилась ли игра такой, какую ожидали?

- Понятно, что ожидали, что у «Оренбурга» очень много побед дома, совершенно в другой футбол играет на своем поле. Многое не получалось, честно скажу, в первом тайме. Поправки сделали небольшие, положили мяч вниз. Второй тайм - уже совершенно другая картина. Он более целостный по отношении к первому тайму. Поэтому такая боевая тяжелая организованная победа.

- Если убрать табло, по каким еще критериям можно судить о победе «Локомотива» над «Оренбургом»?

- Я думаю, что сейчас счет - самое главное, результат. Потому что еще два тура впереди, и каждый решает свои задачи. Сейчас уже не до эстетики какой-то, очень важно набирать очки и двигаться вперед.

- А когда до эстетики? Вкатываться в сезон, потом возвращаться после перерыва, потом конец чемпионата.

- Каждая команда решает свои задачи. Сейчас нерв и напряжение, когда одна команда борется за выживание, нерв и напряжение очень большие. Другая - двигается вперед, вверх по таблице, конечно, у каждого коллектива своя организация и своя дисциплина.

- Вы сегодня чувствовали свободу у своей команды?

- Не давление. Есть очень много, где надо сыграть более дисциплинировано и организовано, какие-то моменты исключить в штрафной, когда мы говорим о неких розыгрышах, взаимодействиях, выходе из обороны от ворот, потому что любой риск может привести к потере очков. Моменты проходили, но положительные моменты, когда мы соперника оставляли без мяча. Но и были моменты, когда мы очень легко теряли мяч и давали сопернику свободно им распоряжаться.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов

Новости по матчу

Сегодня, 12 Мая
16:44
Галактионов: «Сейчас уже не до эстетики какой-то, очень важно набирать очки»
16:30
Только один игрок с 2009 года делал больше голевых передач в сезоне РПЛ, чем Глушенков
16:11
Глушенков: «Голы не важны, я за ассистентскую гонку борюсь»
15:57
Юный Батраков тянет «Локомотив» к бронзе: «Оренбург» повержен на Урале 2
15:28
Сильянов упрочил перевес «Локомотива» в матче с «Оренбургом»
14:41
18-летний Батраков впервые забил за «Локомотив»
14:19
«Локомотив» быстро повёл в матче с «Оренбургом»
13:30
«Оренбург» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 1
02:02
Оренбург - Локомотив: где смотреть прямую трансляцию онлайн
11 Мая
18:42
Названы сроки выздоровления Дзюбы
17:52
Дзюба не полетел на матч «Локомотива» - названа причина
17:38
Мор уверен, что первые полгода у Дзюбы будут прекрасными в любом клубе
14:05
Мор уверен, что Дзюба не останется в «Локомотиве»
12:36
В «Оренбурге» сообщили, что Томпсону необходимо будет вернуться на родину
10:39
«Локомотив» поздравил Сёмина с 77-летием
10 Мая
20:47
Надёжная ставка и прогноз на матч Оренбург — Локомотив чемпионата России — 12 мая 2024
19:28
Геркус считает, что «Локомотив» не окажется в тройке по итогам сезона
12:47
Прогноз на точный счёт матча Оренбург — Локомотив РПЛ — 12 мая 2024
09 Мая
21:28
Ставка и прогноз на матч Оренбург – Локомотив чемпионата России – 12 мая 2024
20:02
Борис Игнатьев оценил работу Галактионова в «Локомотиве»
14:48
Матчи 28-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания
08 Мая
21:29
Смородская - о Дзюбе: «Уже понятно, что с ним не продлят контракт»
16:11
Рианчо считает Дзюбу легендой российского футбола
13:44
Агент: «На первом месте у Дзюбы футбол, а не продление контракта и деньги»
07 Мая
22:33
Березуцкий – о конфликте Дзюбы и «Локомотива»: «Лишний скандал»
21:43
Радимов дал совет Галактионову по Дзюбе
20:19
Деменко: «Галактионов уже не доверяет Дзюбе»
20:05
Губерниев обратился к Дзюбе: «Я в тебя верю!»
19:51
Ташуев — о Дзюбе: «Ситуация не радует футболиста и терзает самого Галактионова»
19:40
Сенников: «Дзюба может и дальше играть в РПЛ»
19:32
Член совета директоров «Локомотива» высказался о ситуации с Дзюбой
18:45
Абаев: «Максимум «Локомотива» в этом сезоне РПЛ — четвёртое место»
18:26
Геркус: «Дзюба не молодеет и ведущим игроком вряд ли может быть»
18:24
Пономарёв: «Дзюбе нужно звонить Слуцкому и проситься в Китай»
18:16
Пономарёв: «Дзюба уже отработанный материал для РПЛ»
18:10
Баранник считает, что в нынешнем состоянии Дзюба не пригодился бы «Зениту»
16:20
В «Локомотиве» отреагировали на претензии представителя Дзюбы
16:12
Ньямси заявил, что в Лиге 1 «Локомотив» входил бы в топ-5
14:43
Валерий Баринов считает, что Дзюбу никто не станет удерживать в «Локомотиве»
14:35
Петржела: Поведение Дзюбы не удивляет
06 Мая
13:11
«Оренбург» не предлагал новый контракт Деограсии
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мальдини назвал двух самых техничных игроков в истории - это не Месси и Роналду Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было Анчелотти ответил на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов Известны все финалисты Лиги Европы и Лиги конференций Президент «Реала» Перес назначил встречу с Кроосом и Модричем - будет принято важное решение Лунин может покинуть «Реал» после финала Лиги чемпионов – названа причина Модрич принял решение по будущему Известна реакция игроков «Реала» на приход летом в клуб Мбаппе Роналду и Месси станут одноклубниками, а «ПСЖ» проиграл Лигу чемпионов из-за предательства Мбаппе – в главных слухах недели Хаби Алонсо сделал предложение футболисту «Реала»
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Дженоа» забил 3 гола с 2 ударов в створ и отобрал победу у «Милана»
Спортивные новости
Канарейкин сравнил уровень КХЛ и НХЛ Кожевников назвал лучших хоккеистов КХЛ по итогам сезона Канарейкин высказался о большом количестве игроков из системы СКА в сборной «Россия 25» Быков: «Такое ощущение, что мы СКА накатываем через сборную» Кожевников – о Бобровском: «Он вообще звезда номер один!» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Локомотив Москва Локомотив Москва
0
2
2.58 3.70 2.53
Видео
Окончен
Факел Факел
Урал Урал
0
0
2.45 3.25 3.00
Видео
12.05.24 в 19:00
Сочи Сочи
Пари НН Пари НН
2.09 3.50 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Мая
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:12 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» ушёл из зоны вылета, обыграв «Тюмень»
18:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» с «Аланией» сыграли без моментов и голов
17:49 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: Победный гол «Динамо» нужно было отменять 1
17:20 · Россия. Премьер-лига
Ровно 25 лет назад в Москве прошёл финал Кубка УЕФА
17:06 · Россия. Премьер-лига
Бушманов рассказал, какой тренер нужен «Спартаку» 1
16:56 · Россия. Премьер-лига
Хомуха объяснил спад «Зенита»
16:52 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «У нас осталось два самых важных матча в сезоне»
16:50 · Россия. Премьер-лига
ЭСК объяснила, почему пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Факелом» не было
16:44 · Россия. Премьер-лига
ЭСК ответила на обращение «Спартака» по неназначению пенальти в Нижнем Новгороде
16:44 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Сейчас уже не до эстетики какой-то, очень важно набирать очки»
16:31 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Важно побеждать, чтобы лезть каким-то образом вперёд»
16:30 · Россия. Премьер-лига
Только один игрок с 2009 года делал больше голевых передач в сезоне РПЛ, чем Глушенков
16:24 · Россия. Премьер-лига
Черевченко отказался называть игра с «Уралом» матчем года
16:16 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Мне до сих пор не верится, что «Динамо» может стать чемпионом» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем