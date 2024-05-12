Ганчаренко: «Важно побеждать, чтобы лезть каким-то образом вперёд»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- После вчерашнего результата «Балтики» кажется, что обе команды может устраивать ничья. Какой результат сегодня будет для вашей команды положительным?

- Сложно сказать. В любом случае надо стремиться выиграть, а как играет соперник, по большому счету уже не принципиально.

- То есть для «Урала» сегодня нет такого, что «матч жизни», что нужна только победа, и никакого другого результата вы не приемлете?

- Как показывают сейчас последние матчи вверху и внизу, эпицентр событий сейчас везде. Все находятся в хорошем замесе. Что сейчас важно? Важно побеждать, чтобы лезть каким-то образом вперед.

- Говорят, что победный состав не меняют, при этом после матча с «Балтикой» у вас два изменения - Мишкич и Эмерсон выходят. Чем это вызвано?

- Меняют победный состав, почему нет? Исходя из травм, игр соперника, того, что кто-то может в лучшей форме быть.

- Вы в весенней чемпионата использовали схему в том числе и с тремя центральными защитниками. Почему сегодня выбор сделан в пользу двух центральных? Хотя иногда зеркалят схему, чтобы было удобнее играть от соперника.

- Исходя из того, что у нас в центре поля достаточно много хороших игроков, выбираем схему.