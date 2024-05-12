Только один игрок с 2009 года делал больше голевых передач в сезоне РПЛ, чем Глушенков

В воскресенье «Локомотив» порадовал своих болельщиков гостевой победой над «Оренбургом» со счётом 2:0 в матче двадцать восьмого тура Российской премьер-лиги. Полузащитник московской команды Максим Глушенков записал на свой счёт два результативных паса на партнёров. Теперь на счету Глушенкова 15 голевых передач в текущем чемпионате.

Как сообщает Opta, с 2009 года только один футболист делал в одном сезоне Премьер-лиги больше голевых передач. Этим футболистом был Халк – в сезоне 2015/2016 бразилец отдал 16 результативных пасов на партнёров.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.