Черевченко отказался называть игра с «Уралом» матчем года

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Уралом».

- Многие называют этот матч самым важным в чемпионате, битвой за выживание, матчем года. Каково значение этой игры лично для вас?

- Для меня? Впереди еще две игры. Каждая игра для нас важна. Исходя из турнирной таблицы, другие матчи такими же важными будут.

- То, что вчера «Балтика» не набрала очки, позволяет «Факелу» считать ничью приемлемым результатом?

- Ничью? Давайте дождемся окончания игры, а там будет видно уже.

- Сегодня на флангах обороны, судя по всему, выходят два левоногих футболиста. Какие качества Альшина сыграли за него, почему выходит он, а не, например, Магаль?

- Мы с ребятами, тренерским штабом смотрим на тренировке, кто подходит под ту или иную схему, и как играет соперник. От соперника тоже надо отталкиваться.

- Впервые за ваше время работы в «Факеле» вы выходите в два нападающих. Это тоже игра на сопернику, исходя из того, что будет предлагать «Урал», или появился в распоряжении Марков, поэтому он сегодня?

- Нет, просто мы так решили, это тренерские задумки такие. Мы же не знали, как соперник будет играть - в три защитника или два защитника, поэтому чисто исходили от своего мнения.